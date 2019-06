Sono stati confermati 8 seggi alla Lega Salvini Abruzzo, con Valentina Di Felice avanzata di una posizione rispetto allo scrutinio iniziale, 2 seggi a Fratelli d’Italia , 4 a Montesilvano in Comune con Lorenzo Silli che ha superato Alice Amicone, prima dei non eletti, 3 seggi a Forza Italia-Udc, 4 al Pd e 3 al Movimento 5 Stelle. Pertanto la composizione del Consiglio Comunale che si svolgerà, come ha annunciato il sindaco De Martinis il 19 giugno, sarà così formata: Lega Salvini Abruzzo: Deborah Raffaella Comardi, Ernesto De Vincentiis, Barbara Di Giovanni, Anthony Ernest Aliano, Corrado Di Battista, Valentina Di Felice, Paola Ballarini, Giuseppe Manganiello; Fratelli d’Italia Giorgia Meloni: Paolo Di Blasio, Marco Aurelio Getulio Forconi; Montesilvano in Comune: Paolo Cilli, Feliciano D’Ignazio, Alessandro Pompei, Lorenzo Silli; Forza Italia-Udc: Lino Ruggero, Francesco Maragno, Valter Cozzi; Montesilvano Anno Zero-PD: Vincenzo Fidanza, Stefano Girosante, Antonio Saccone, Romina Di Costanzo; Movimento 5 Stelle: Raffaele Panichella, Paola Ballarini, Gabriele Straccini.

Il sindaco De Martinis, applaudito in più occasioni in un'aula consiliare gremita, ha ringraziato commosso la famiglia e tutti coloro che hanno contribuito al successo elettorale, annunciando che nei prossimi giorni saranno annunciati i nomi degli assessori comunali che formeranno la giunta: "Questa città deve tornare allo splendore di una volta – detto il sindaco De Martinis -, da oggi inizieremo a lavorare anche per comporre in breve tempo la giunta. Un ringraziamento a tutti coloro che mi hanno sostenuto, sono certo che faremo un buon lavoro, in collaborazione anche con i consiglieri di minoranza. Un ringraziamento alla mia famiglia: a mia madre per quello che mi ha insegnato, a Ornella, alle mie figlie e un pensiero al mio papà, che da lassù continuerà a guidarmi".