L’evento ha visto impegnati gli studenti delle Scuole Medie del capoluogo e della provincia nell’ambito delle iniziative avviate ogni anno dall’Arma per la diffusione della cultura della legalità nelle scuole. Il concorso si è posto l’obiettivo di far realizzare agli studenti un’opera in diverse forme (disegni o fumetti, racconti/testi argomentativi, immagini/slogan,manufatti artistici, videoclip, prodotti multimediali) tramite cui narrare ed illustrare (o esprimere) l’attività del Carabiniere nella società odierna quale valore aggiunto nella tutela delle fasce deboli, nella prevenzione e nel contrasto ai fenomeni di devianza giovanile e di violenza di genere, nonché nella tutela dell’ambiente e del territorio, dellasalute e degli alimenti. Questa mattina, pertanto, alla presenza del Signor Prefetto – Dott.ssa Gerardina BASILICATA - del Sindaco di Pescara Marco ALESSANDRINI, della Dirigente dell’Ufficio Scolastico Ambito territoriale Chieti–Pescara, Dott.ssa Maristella FORTUNATO e del Comandante Provinciale dei Carabinieri Colonnello Marco Riscaldati si è tenuta la cerimonia di premiazione dei migliori elaborati.In una sala gremita di studenti, docenti e dirigenti sono stati premiati i seguenti Istituti: Primo classificato, Istituto Comprensivo Pescara 6 “Benedetto Croce” – classe 3^ C con un disegno dal titolo: “IL CAPPELLO MAGICO”; secondo classificato, Istituto Nostra Signora di Pescara – classe 2^ A – con un audiovisivo dal titolo “ABBATTIAMO I MURI”, terzo classificato, Istituto Comprensivo “Rodari”, plesso di Cappelle sul Tavo – classe 1^ B – con un disegno dal titolo: “L’ARMA CONTRO IL BULLISMO”;

Dopo gli interventi di tutte le Autorità presenti, la Sala si è impreziosita della significativa presenza del Cavaliere, Maresciallo d’alloggio Maggiore Aiutante dei Carabinieri Abramo ROSSI a cui il Presidente della Repubblica ha conferito il 27gennaio 2010 la Medaglia d’onore per i cittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti a seguito del rastrellamento patito dai Carabinieri il 7 ottobre 1943 a Roma. Il Maresciallo ROSSI, di anni 95, ha narrato agli studenti la sua sofferente esperienza nonché quanto patito durante il viaggio in carro bestiame e durante la sua permanenza come internato in un campo di lavoro tedesco in Austria.

( nella foto una rappresentanza di studenti della Classe 3^ C - vincitrice del concorso - dell’Istituto Comprensivo Pescara 6 “Benedetto Croce” con, a partire da sinistra, il Prefetto di Pescara Basilicata, il Cav. Abramo ROSSI, la Dirigente prof.ssaMariella CENTURIONE, la Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale Dott.ssa Maristella FORTUNATO e il Comandante Provinciale dei Carabinieri Col. Marco