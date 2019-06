I lavori riguardano il ripristino localizzato di una parte del manto stradale, di una fascia laterale di via Cervana, fruibile per la sosta delle automobili, all’altezza della stazione ferroviaria, e del piazzale del Molo nord. È inoltre in fase di studio il progetto per il rinforzo e il rifiorimento della scogliera, di 250 metri circa, di protezione della banchina commerciale del Molo nord. Fatto questo intervento, che potrà essere affidato in appalto entro l’anno, l’Autorità di sistema portuale provvederà al rifacimento completo del manto della banchina stessa.









In corso anche la progettazione dei nuovi bagni pubblici e dei parabordi che saranno installati al Mandracchio. In questa zona, l’Autorità di sistema portuale sta anche montando un pontile, di 25 metri di lunghezza per 2,5 metri di larghezza, per consentire l’ormeggio e l’operatività delle imbarcazioni per il soccorso in mare.

“Il porto di Ortona diventa sempre più strategico nello scacchiere dell’Autorità di sistema. Il nostro obiettivo – dice Rodolfo Giampieri, presidente dell’Autorità di sistema portuale - è quello di essere vicini alle esigenze degli operatori, delle imprese e delle istituzioni che operano in porto affinché possano lavorare tutti nelle migliori condizioni per creare nuovo lavoro, servizi e occupazione”.