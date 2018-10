I poliziotti si sono frapposti tra i due, ma sono stati aggrediti e minacciati a loro volta dall’extracomunitario armato della bottiglia, che, pertanto, è stato bloccato. I poliziotti hanno ricostruito l’accaduto accertando che poco prima un passante 52enne, mentre stava rincasando, era stato aggredito da D.J.A., 25enne, cittadino maliano, palesemente ubriaco, il quale lo aveva picchiato con calci e pugni e dopo aver brandito ed infranto l’estremità di una bottiglia di vetro, lo aveva inseguito con il pericoloso oggetto contundente. Il provvidenziale intervento della Volante ha evitato un probabile tragico epilogo. D.J.A. è stato tratto in arresto in flagranza di reato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, nonché denunciato per le minacce aggravate e le lesioni cagionate alla malcapitata vittima, poi soccorsa presso il locale pronto soccorso e giudicata guaribile in 7 giorni. Prevista nella mattinata odierna l’udienza di convalida dell’arresto.