Nella mattinata di oggi la Squadra Volante è intervenuta in via del Santuario dove era stata segnalata la fuga di un malfattore che aveva derubato un’anziana donna all’interno di un esercizio pubblico. Giunta immediatamente sul posto la Volante ha arrestato un noto pluripregiudicato che era stato bloccato poco prima da un passante, il quale era stato allertato dalle urla di una ottantenne.



Pochi minuti prima l’anziana stava acquistando un telefono mobile all’interno di un negozio, ed aveva lasciato la somma di circa 200 euro sul bancone del negozio; improvvisamente un soggetto entrato nell’esercizio afferrava il denaro, dandosi alla fuga. La donna iniziava a gridare destando l’attenzione di un passante, il quale bloccava il malfattore sino all’arrivo dei poliziotti; il denaro veniva restituito alla donna ed il malfattore identificato per D. N. R., 48enne, pescarese, pluripregiudicato per aver commesso molteplici reati contro il patrimonio. Immediati accertamenti di polizia giudiziaria permettevano di accertare che il predetto era altresì gravato dalla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza, disposta dall’A. G. di Milano a seguito di reati contro il patrimonio ivi commessi.

La Squadra Volante ha proceduto all’arresto in flagranza di reato per furto aggravato, il reo è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del giudizio direttissimo.