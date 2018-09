Alcuni dipendenti, sentiti i rumori provenienti dalla zona perimetrale del cementificio, si sono cautamente avvicinati ed hanno notato un soggetto intento a spostare ed accatastare delle tubature metalliche, poi risultate di rame. Giunte tempestivamente sul posto, le Volanti hanno bloccato il soggetto mentre stava racimolando svariati quantitativi dello stesso materiale. Il malfattore, poi identificato per B.M. 34enne cittadino romeno pluripregiudicato per aver commesso molteplici reati contro il patrimonio (furti, ricettazione, furto in abitazione) stava accumulando componenti e tubature metalliche (in larga parte rame); nonché fili di rame che erano già stati ripuliti dalle relative guaine ed erano stati tutti posizionati in un contenitore in attesa di venir portati via. Detto materiale, di proprietà del cementificio, è stato riconsegnato dai poliziotti al proprietario. La volante ha accertato quindi che il malfattore, per introdursi all’interno dell’area ha danneggiato la rete di protezione del perimetro sul lato che affaccia sul lungofiume. Il romeno è stato arrestato per furto aggravato e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.