Nel corso dell’intervento i militari operanti hanno altresì accertato la presenza, nell’area esterna di pertinenza della ditta, di numerosi autoveicoli rottamati e una ingente quantità di pneumatici e parti di autoveicolo, in completo stato di abbandono rinvenienti da attività di rottamazione non autorizzata ma, soprattutto, costituente una vera e propria discarica abusiva, con materiali – qualificati come rifiuti speciali - a diretto contatto col terreno, senza alcuna precauzione.

I Finanzieri della Compagnia, con l’ausilio di militari della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Pescara intervenuti, hanno proceduto alla contestazione delle gravi violazioni alla normativa ambientale, nonché al sequestro dell’intera area adibita all’abusiva attività e alla denuncia del titolare della ditta individuale all’autorità giudiziaria.

Prosegue l’attività della Guardia di Finanza per la prevenzione e repressione trasversale di ogni fenomeno illecito e che, al di là della tutela della fiscalità, estende sviluppo i propri controlli sotto ogni profilo di tutela della legalità, non ultimo anche quello della tutela dell’ambiente, come nel caso di specie.