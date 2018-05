La Volante, prontamente, bloccava in via Tronto un 22enne originario della provincia di Chieti con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti procedevano pertanto a perquisizione personale rinvenendo all’interno di una borsa portata a tracolla dal giovane un coltello a serramanico della lunghezza di 15cm ed un pacchetto di sigarette vuoto, nel cui fondo erano stati posizionati 3 piccoli involucri contenenti Marijuana dal peso di grammi 4. La perquisizione veniva estesa all’abitazione del ragazzo residente a Pescara, presso la quale la Volante rintracciava un altro coltello a serramanico con lama annerita, ed altri quantitativi di sostanze stupefacenti già sminuzzate e pronte per la vendita dal peso complessivo di grammi 110 di Marijuana e gr. 10 di hashish. Venivano altresì rinvenuti e rintracciati euro 140 in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’attività di spaccio. Il giovane veniva pertanto tratto in arresto in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente (art. 73 DPR 309/90) e denunciato a piede libero per il porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere. In mattinata odierna l’arrestato verrà sottoposto a giudizio direttissimo.