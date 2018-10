L’attività formativa, organizzata dal Comando Provinciale Carabinieri di Chieti e svolta con la collaborazione didattica del Centro Antiviolenza “Donn.e’ “ di Ortona ed il qualificato contributo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano, ha visto la partecipazione di circa 50 Ufficiali di Polizia Giudiziaria appartenenti alle diverse articolazioni territoriali dell’Arma dei Carabinieri della provincia. Dopo i saluti iniziali del Sindaco di Ortona, Leo Castiglione, e del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Chieti, Col. Florimondo Forleo, che hanno sottolineato la stretta sinergia esistente tra l’Arma dei Carabinieri e l’Amministrazione comunale, e, quindi, il territorio, non solo nella gestione del triste fenomeno della “violenza di genere” ma anche e soprattutto nella necessità di assicurare ai cittadini la giusta percezione di sicurezza, l’attività formativa, articolata su diversi moduli, è proseguita per l’intera giornata. Numerosi gli spunti di riflessione e di approfondimento, con il riferimento ai tanti casi pratici affrontati, forniti dai docenti, l’Avv. Francesca Di Muzio e le Dottoresse Sara Di Rado e Michela Leone. Di particolare interesse, inoltre, l’intervento della Dott.ssa Serena Rossi, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano, che ha illustrato il delicato ruolo della Procura nella gestione di questo particolare tipo di reati. Al termine della giornata, un’accorata “tavola rotonda” che ha consentito a docenti e discenti di confrontarsi sulle diverse esperienze vissute e mettere a punto le “migliori pratiche” per la corretta gestione di questo triste e, purtroppo, sempre più frequente fenomeno.