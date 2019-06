Insieme a Montesilvano altre 141 località di Italia e Spagna (Malaga e Marbella) ritireranno il riconoscimento per le spiagge a misura di bambino. Montesilvano per due anni consecutivi ha ospitato la cerimonia, che quest’anno si svolgerà in Calabria assegnataria di 18 vessilli. Le regole per la scelta delle spiagge si confermano acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare. La Bandiera Verde viene assegnata da quasi 200 pediatri, guidati dal presidente del Comitato tecnico scientifico dei pediatri, Italo Farnetani, ai Comuni dotati di spiaggia sabbiosa, bassi fondali che consentono ai bambini di giocare in assoluta sicurezza, attrezzature dedicate ai più piccoli, spazi adeguati ed ampi tra gli ombrelloni, opportunità di svago e divertimento per i genitori, assistenti di spiaggia e la presenza nelle vicinanze di bar, ristoranti e locali capaci di rispondere alle varie esigenze dei bambini.

"Con la quinta Bandiera Verde consecutiva – spiega il sindaco Ottavio De Martinis – , Montesilvano si conferma come spiaggia ideale per le famiglie e la crescita dei turisti avvalora ancora di più la nostra offerta. Questo riconoscimento promuove in maniera scientifica le nostre modalità di accoglienza e di promozione del nostro territorio e ci conferma che la direzione intrapresa, puntando la nostra azione amministrativa sul turismo è quella giusta”.