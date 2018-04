Sono tre le persone rimaste ferite in seguito ad un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla Ss16 Adriatica in territorio di Ortona.

Nello scontro frontale tra due Suv, una Nissan e una Kia, avvenuto all'altezza di lido Riccio, sono rimasti feriti tre uomini, i due conducenti delle autovetture ed un passeggero.L'incidente secondo una prima ricostruzione fatta dagli agenti della polizia stradale di Lanciano giunti sul posto per i rilievi, sarebbe avvenuto a causa di un malore da parte di uno dei conducenti che avrebbe invaso con l'auto la corsia opposta trovandosi di fronte l'altro mezzo che non è riuscito ad evitare lo schianto. Sul posto i sanitari del 118. Due delle persone ferite si trovano ricoverato all'ospedale di Chieti, il terzo al Renzetti di Lanciano, le loro condizioni seppur serie non sarebbero gravissime.