In occasione della 30^ giornata del campionato di serie A e della 31^ giornata di campionato di serie B di calcio, la Guardia di Finanza, in sinergia con la Direzione Generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo economico e con Lega Serie A e B, ha ideato e promosso l’operazione “Offside Counterfeiting 2”, con la finalità di prevenire e contrastare tutte le forme di produzione e commercio di prodotti falsi o insicuri e di diffusione di contenuti illeciti, legati al mondo del calcio.