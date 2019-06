Il sequestro ha interessato alcune strutture in legno, per un totale di mq 110,00 circa ed utilizzate per il servizio bar/ristorazione. Le opere erano state rinvenute già prima dell’estate durante lo svolgimento di sopralluoghi congiunti con i tecnici del Comune di Montesilvano ed erano state attenzionate alla magistratura. L’Autorità giudiziaria, dopo una richiesta di approfondimenti d’indagine, ha disposto il sequestro preventivo in quanto era stato accertato che i manufatti erano stati realizzati in totale assenza delle necessarie autorizzazioni demaniali, edilizie e paesaggistiche dei rispettivi organi di competenza, violando perciò le previste normative. L’attività di verifica e controllo avviata dalla Guardia Costiera, in sinergia con il Comune di Montesilvano proseguirà durante la stagione balneare in corso, unitamente al costante pattugliamento della costa per la sicurezza di bagnanti e turisti.