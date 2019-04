E' stata rinviata al 16 Maggio prossimo la sentenza dei giudici della Corte D'Appello dell'Aquila sull'omicidio della psicologa di Pescara Monia di Domenico, uccisa l'11 gennaio 2017 da Giovanni Iacone, l'inquilino dell'abitazione di famiglia della donna in via Monte Sirente a Francavilla al mare, che l'ha brutalmente massacrata dopo la sua richiesta degli affitti non pagati.

L'uomo è stato condannato nel febbraio scorso dai giudici del tribunale di Chieti ad una pena di 30 anni di reclusione., dopo aver accettato il rito abbreviato ed essere dunque scampato all'ergastolo. Ma l'obiettivo del legale dell'assassino è stato anche ieri quello di tentare di riidurre ulteriormente la pena nei confronti del suo assistito adducendo, dinanzi ai giudici le possibili ragioni che avrebbero provocato la reazione dell'uomo e quindi l'omicidio. Il legale avrebbe sottolineato la difficoltà lavorativa che stava vivendo l'uomo, difficoltà di cui la vittima sarebbe stata a conoscenza.

Il procuratore generale, dottor Alberto Sgambati, ha deciso di rinviare l'udienza chiamando in causa l'anatomopatologo Crstian D'Ovidio che dovrà, il 16 maggio prossimo , attraverso immagini,video, ed il risultato dell'esame autoptico eseguito sul corpo della donna, spiegare nel dettaglio come è stata uccisa Monia Di Domenico. D'Ovidio dovrà dimostrare l'efferatezza del delitto, la ferocia con la quale ll'assassino ha ucciso la giovane psicologa.

Dunque continua l'agonia dei genitori della povera Monia che speravano che ieri si chiudesse la vicenda con una sentenza che restituisse giustizia alla loro amata figlia. Non sarà certo facile per loro, cosi come per tutte le persone vicine a Monia, parenti e amici , rivedere quelle immagini strazianti di un corpo massacrato, reso irriconoscibile, quasi torturato. Ricordiamo che la donna è stata colpita con 16 sassate al volto ,in seguito scannata con un pezzo di vetro di un tavolino dove era caduta ed infine avvolta in un lenzuolo, trascinata per tre piani e lasciata in un sottoscala dove è morta dopo 33 minuti. Una morte agghiacciante. In primo grado il legale di Giovanni Iacone aveva tentato di dimostrare l'incapacità di intendere e di volere dell'uomo, cavalcando l'ipotesi di un raptus, ma le due perizie psichiatriche al quale l'uomo è stato sottoposto hanno fugato ogni dubbio, era perfettamente in grado di rendersi conto di cosa stesse facendo alla povera donna.

Ancora unn mese di attesa e di dolore per mamma Doretta e papà Aldino, distrutti da due anni di calvario,non trovano pace. Un mese ancora per sapere se verrà confermata quella sentenza di condanna a 30 anni che sono già cosi pochi da scontare per aver scelto di interrompere la vita di un essere umano. Quanto dovranno soffrire ancora questi poveri genitori che si sono visti strappare la loro figlia, la bimba che hanno fatto crescere con sani principi diventata con tanti sacrifici una professionista stimata, una donna apprezzata per le sue doti umane, prima di poter trovare pace, quella stessa pace che merita anche Monia e che solo una sentenza che grida giustizia potrà donarle.