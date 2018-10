I Carabinieri della Stazione di Magliano dei Marsi unitamente ai Carabinieri Forestali della Stazione di Avezzano, al termine di un’attività di indagine specificamente disposta al fine di reprimere i reati contro il patrimonio, hanno identificato e deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, poiché ritenuti responsabili di ricettazione e furto in abitazione, 3 cittadini originari del Marocco, domiciliati in Avezzano, uno dei quali già gravato di precedenti specifici.



L’attività d’indagine ha permesso di ricostruire le modalità con le quali i tre individui si sono resi responsabili della sottrazioni di numerosi oggetti, anche di valore, asportati in più circostanze all’interno di un’abitazione privata sita in Massa d’Albe. I citati Reparti Arma, a seguito della denuncia sporta dal proprietario della villetta oggetto delle ignote incursioni, grazie all’ausilio tecnico fornito da personale della Stazione Carabinieri Forestali di Avezzano, hanno proceduto all’identificazione dei cittadini stranieri, eseguendo delle perquisizioni domiciliari in Avezzano, al termine delle quali sono stati rinvenuti alcuni soprammobili in argento e rame, oggetto dell’originaria denuncia di furto, nonché di dipinti di pregio, utensileria da lavoro e suppellettili varie asportate in data successiva a quella della denuncia, per un valore complessivo di circa 20 mila euro.