Teramo 2 maggio 2019. Aperto il cantiere del Masterplan 4.2 (finanziamenti regionali, gare bandite a dicembre) area Silvi – Atri – Montefino – Castilenti: le provinciali interessate sono le 31, 28/A, 30, 31/B, 31/C e 78 per una spesa complessiva di 1 milione e 200 mila euro. L’impresa affidataria è la “Di Berardo Giuseppe e C, snc” di Basciano (678.162 euro). I lavori di questo lotto sono iniziati questa mattina partendo da Silvi: trattandosi di manutenzione straordinaria gli interventi possono essere realizzati solo in primavera e in estate con le giuste condizioni climatiche.

E' uno dei cantieri del più vasto programma del Piano per le manutenzioni straordinarie finanziato con il Masterplan per un importo complessivo di 15 milioni di euro; il Piano prevede intereventi in tutti e quattro i comparti della rete stradale provinciale. “E’ di queste ore la nota della Regione che ci comunica l’anticipazione del cinquanta per cento dell’importo complessivo della spesa sugli interventi finanziati con i fondi Masterplan. Come promesso dal presidente Marsilio è stata modificata la convenzione che nella versione iniziale prevedeva un anticipo del 10% e il 90% a rendiconto dei lavori” - annuncia Diego Di Bonaventura che aggiunge: “una decisione che incide positivamente e non poco sui tempi di realizzazione delle opere perché considerata la scarsa liquidità di cassa degli enti locali la mole di anticipazione era tale che il cronoprogramma era destinato ad avere tempi molto lunghi”.Ci sono altri 2 milioni e mezzo di fondi Masterplan già assegnati con gara: i lavori potranno iniziare quando saranno perfezionate le procedure amministrative.