“Prendiamo atto della decisione assunta dai consiglieri De Matteis, Morelli e Dundee di aderire al gruppo di Forza Italia. A loro auguriamo buon lavoro, convinti che sapranno dare alla maggioranza di centrodestra in Consiglio comunale il loro prezioso apporto come accaduto finora.

Le loro proposte per la città, gli interventi costruttivi in seno all’assemblea civica, i progetti per il rilancio del territorio rappresentano una pietra miliare di questi primi due anni di governo della città. Siamo certi che anche all’interno del loro nuovo partito sapranno fornire un contributo decisivo per la crescita non solo dello stesso ma dell’intera coalizione. Le loro idee, capacità e intelligenze saranno difficili da sostituire”. Lo dichiara il portavoce comunale di Fratelli d’Italia, Michele Malafoglia.