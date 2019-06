Un’opportunità di riflessione in un tempo in cui prevale la paura dell' altro. Appuntamento alle ore 21 presso la sala Card. Fagiolo della Basilica Santa Maria dei Miracoli. Insieme alla presidente dell’Associazione avv. Lucia Valori, relatore sarà fra Emiliano Antenucci, sacerdote dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini.

Fra Emiliano Antenucci è l’inventore del corso “silenzio, parla il Silenzio”, la cui Opera comprende vari gruppi di preghiera sparsi in Italia, in Ecuador, in Messico ed è in fase di costituzione in altri paesi del mondo. Si occupa di pastorale giovanile ed è appassionato di mistica. Collabora con la Comunità Papa Giovanni XXIII fondata da Don Oreste Benzi ed è stato nominato da papa Francesco Missionario della Misericordia a tempo indeterminato in occasione dell’Anno Santo straordinario della Misericordia.