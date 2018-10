. L’uomo che in passato è stato sottoposto a trattamenti sanitari in luoghi di cura psichiatrici per un disturbo paranoide, al momento del suo allontanamento era in forte stato di agitazione. Il mezzo utilizzato per l’allontanamento è stato rinvenuto verso le ore 09.30, davanti alla Prefettura di Pescara e si è ipotizzato che l’uomo potesse avere raggiunto il luogo in relazione ad un provvedimento di sospensione della licenza a carico dello zio D.R.C., titolare di una fabbrica di polvere nera sita in Lettomanoppello, presso la quale lo stesso sporadicamente ha prestato attività lavorativa.

Il veicolo, poi individuato dinanzi la locale Prefettura, è stato sottoposto a controllo da parte del personale del Nucleo Artificieri e Cinofili, senza trovare nulla. Le ricerche dell’uomo, svolte da Carabinieri e Polizia di Stato, sono terminate verso le ore 13.30 quando alcune persone hanno segnalato in località Scafa (PE), lungo la Tiburtina Valeria, una persona di sesso maschile che girovagava in canottiera. D.R.A. è stato trovato in stato confusionale e ha detto di non ricordare niente delle ultime ore