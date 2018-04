Quest'anno l'iniziativa ha coinvolto gli alunni delle classi terze e quarte degli Istituti Scolastici secondari Aterno Manthone' e De Cecco di Pescara e dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Spoltore , nonche' gli alunni delle classi seconde e terze dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Cepagatti. Agli incontri hanno partecipato il comandante della Compagnia dei carabinieri di Pescara, Antonio Di Mauro, il personale del Nucleo Carabinieri Subacquei e i comandanti delle Stazioni di Spoltore e Cepagatti. Si e' parlato anche di violenza intra-familiare, violenza di genere, pedopornografia nel web e pericolosita' di contatti con utenti sconosciuti. Il capitano Di Mauro ha sottolineato l'importanza della sinergia con l'Arma dei carabinieri: "la Stazione dei carabinieri - ha detto - deve essere considerata luogo di accoglienza di chi ha bisogno di aiuto e di tutela dei propri diritti". Inoltre, ha esortato i giovani a seguire sempre "la strada della legalita' e della onesta'" e, in tal senso, ha evidenziato il compito della scuola, ossia quello "di educare i giovani alla legalita', affinche' sia concesso a tutti di vivere in contesti in cui i rapporti sociali siano regolati dal diritto e non dalla prevaricazione".