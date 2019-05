L’Aquila, 13 maggio 2019

La visita è stata organizzata per l’Abruzzo, nell'ambito dell'accordo tra CONFINDUSTRIA e SIEMENS ITALIA, con una collaborazione tra il Digital Innovation Hub Abruzzo MATCH4.0 di Confindustria Abruzzo e l’ITS Sistema Meccanica di Lanciano con l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Chieti.

Le aziende interessate a conoscere e investire nelle tecnologie abilitanti l’Industria 4.0 hanno trovato al TAC di Siemens la possibilità di testare e conoscere le tecnologie di controllo, di progettazione e di simulazione digitale applicate alle macchine automatiche, macchine utensili, stazioni con robot e isole industrial software, oggetto del Piano Impresa 4.0.

“Con l’incontro odierno abbiamo offerto una grande opportunità di conoscenza al sistema delle imprese abruzzesi per stimolare la domanda di innovazione e rafforzarne la consapevolezza sull’argomento cuore della trasformazione digitale dei processi produttivi in atto, avviando un percorso collaborativo con uno dei maggiori player mondiali del settore” ha affermato Lino Olivastri coordinatore di Match4.0 DIH Abruzzo.