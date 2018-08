Sul manto stradale di Via per Stanazzo la vecchia voragine si è riaperta. CasaPound chiede una soluzione concreta e finale o, in alternativa, la chiusura della strada stessa.





“Ci troviamo ancora a parlare di questa strada, ormai insicura e strutturalmente instabile. queste le parole di Marco Pasquini, responsabile lancianese del movimento – "La strada aveva ceduto dopo il maltempo e venne chiusa, anche se per poco. Poi venne riaperta, dopo aver riempito la buca con della sabbia e dell'asfalto. A più di un mese da questo insulso rimedio, la strada è ancora aperta alla circolazione con dei cartelli di pericolo che dovrebbero delimitare la zona pericolosa. Il rischio è ancora alto, e cosa ancora più grave, sottovalutato."







"Questa volta chiediamo una soluzione concreta e finale, altrimenti, la chiusura della strada stessa sembra essere l'unica alternativa possibile. - conclude Pasquini - Non possiamo far finta di nulla e di certo non vogliamo una potenziale tragedia. Confidiamo in una risposta celere da parte dell'Amministrazione comunale."