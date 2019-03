Il provvedimento cautelare è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lanciano su richiesta della locale Procura della Repubblica attese le reiterate violazioni accertate da parte dei Carabinieri in merito al mancato rispetto della normativa sulla sicurezza. In particolare, il titolare dell’albergo, si rendeva responsabile di ripetute inosservanze ad un’ordinanza dell’autorità locale con la quale, per ragioni di sicurezza pubblica, era stata disposta la sospensione immediata dell’attività e la chiusura al pubblico dell’albergo, essendo stata accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa di prevenzione incendi. L’imprenditore, infatti, nonostante i divieti anzidetti, proseguiva incurante la sua attività ricevendo numerosi ospiti nell’albergo, omettendo di adeguare la struttura alle norme di sicurezza antincendio. L’Autorità Giudiziaria ha ritenuto necessario emettere il provvedimento cautelare in virtù di un evidente pericolo per la sicurezza sia dei dipendenti che dei clienti dell’albergo che negli ultimi fine settimana aveva fatto registrare prenotazioni per oltre 250 persone. È scattato quindi il sequestro preventivo della struttura. Il titolare dell'albergo è stato denunciato. L’Hotel, già la scorsa settimana era stato sanzionato dai Carabinieri del Nas per mancanza delle necessarie autorizzazioni e carenze igieniche, rilevando gravi inadeguatezze igienico strutturali e gestionali.