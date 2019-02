Allertati da alcuni cittadini gli agenti del Commissariato di Polizia di Lanciano sono intervenuti ieri sera in via Duca degli Abruzzi, in pieno centro cittadino, dove un uomo armato di coltello era stato notato da più persone che intimorite avevano subito chiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Giunti sul posto gli agenti hanno fermato e disarmato l'uomo, che si trovava in uno stato psicofisico alterato e lo hanno accompagnato al commisariato per l'identificazione.Si tratta di un cittadino di origine romena, V.I,, queste le iniziali del suo nome. Il coltello in suo possesso ,del tipo da cucina, aveva una lama lunga 24 cm. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà per violazione dell'articolo 4L.110/75. " L'Intervento immediato degli agenti della polizia è stato particolarmente apprezzato dai numerosi cittadini che si sono cosi sentiti protetti e tutelati. Cio'dimostra quanto sia importante il concetto di sicurezza partecipata - si legge in una nota del commissariato di Lanciano diretto dalla dottoressa Lucia Vittoria D' Agostino - dei cittadini che concorrono a garantire la sicurezza chiamando prontamente le forze dell'ordine ogni qualvolta si sentano in pericolo o vengano commessi reati".