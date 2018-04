L'uomo a mezzanotte è entrato in un bar-cornetteria del centro di Lanciano con la scusa di prendere una birra poi ha intimato al titolare del locale, preso dal panico, di dargli i soldi. Una volta aperta la cassa l'indagato è riuscito a prendere dalle mani dell'esercente 50 euro ed è fuggito. Poco dopo è stato identificato, perquisito in casa e arrestato. Solo allora i militari, coordinati dal capitano Vincenzo Orlando, hanno constato che la pistola in suo possesso era giocattolo, priva di tappo rosso, ed era stata gettata in un cestino dell'immondizia. Su disposizione del pm Serena Rossi l'uomo è stato rinchiuso nel supercarcere di Lanciano in attesa dell'udienza di convalida dinanzi al gip.