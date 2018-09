Si è ufficialmente conclusa la quarta edizione del mercatino del libro usato organizzata dal Blocco Studentesco a Lanciano. In tre settimane sono stati venduti centinaia di libri dando la possibilità di recarsi presso la sede del movimento anche in due aperture serali.











“Siamo soddisfatti dall’esito di questa edizione – afferma Domenico De Lucia, responsabile locale del Blocco Studentesco – abbiamo raccolto quasi un migliaio di libri, vendendone a centinaia. Questa è la prova che gli studenti frentani fanno affidamento su di noi e su questo appuntamento ricorrente. Ricordiamo che il nostro mercatino non ha scopo di lucro, semplicemente siamo degli intermediari tra coloro che vogliono vendere i testi e coloro che vogliono acquistarli - conclude De Lucia – il caro libri è una piaga che da anni affligge le famiglie italiane, in cui le scuole e le case editrici obbligano gli studenti a ricomprare edizioni semplicemente aggiornate rispetto all’anno precedente, pur non cambiando di fatto la sostanza del testo. Noi a Lanciano vogliamo dare agli studenti, e alle loro famiglie, la possibilità di studiare senza dover spendere centinaia di euro ogni anno”.

Questa è solo la prima delle tante attività portate avanti dal Blocco Studentesco a Lanciano durante tutto l’anno.