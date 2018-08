Dopo un mese, con tantissime ragazze e signore, 27 in tutto, che hanno aderito inviando la propria foto all’associazione Il Mastrogiurato, svelate oggi le 8 vincitrici scelte per vestire il ruolo prestigioso di Prima e Seconda Dama di quartiere.

Il concorso, giunto alla sua terza edizione, sta dando grande soddisfazione all’organizzazione del Mastrogiurato che è riuscita a pieno a far capire come indossare i panni medievali della rievocazione storica più antica D’Abruzzo, sia prima di tutto motivo di grande vanto ed orgoglio.

Molte domande sono arrivate da fuori comune e tutte le partecipanti erano più che all’altezza di vestire i panni di dama. La signore sono state tutte convocate in sede nelle scorse settimane e li si è dovuto, con grande difficoltà, scegliere chi indossava nel miglior modo i vestiti.

Il servizio fotografico che darà vita ad una mostra all’interno della Rocca de lo Mastrogiurato è stato quest’anno affidato a Luca Gamberale.

Ecco il loro nomi:



Borgo:



1) Antonella Martelli





2) Valentina Di Camillo





Civitanova:



1) Jessica Di Camillo





2) Federica Di Rado





L.Vecchia:



1) Sara Frattura





2) Bruna Romanelli







Sacca:



1) Loredana Amorosi







2) Leila Vinciguerra