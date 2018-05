E anche quest’anno si rinnova la tradizione del musical in lingua inglese e del teatro classico per gli alunni del Liceo scientifico Galileo Galilei di Lanciano.







Sono stati coinvolti quasi 100 ragazzi tra cantanti, attori, musicisti, ballerine e scenografi, nel rispetto dei loro talenti e delle loro inclinazioni. Al teatro Fenaroli nelle serate del 22 e 23 maggio, all’interno del mese della cultura e con ingresso gratuito andrà in scena Mamma mia! con la regia e il supporto tecnico di Gabriele de Guglielmo, esperto a livello nazionale di musical e direttore della Accademia dello spettacolo e sotto la supervisione dei docenti prof.ssa Daniela Labanca, Livia Liberatoscioli e Luigi Impicciatore.Il gruppo del teatro partirà il 25 dello stesso mese alla volta di Palazzolo Acreide in Sicilia, dopo aver superato le selezioni per la partecipazione al concorso internazionale INDA-giovani (Istituto nazionale del dramma antico). Sarà rappresentata la Fedra di Seneca nella giornata di domenica 27 in una cornice suggestiva che permetterà ai ragazzi di toccare con mano l’arte classica e di sentirne il respiro ancora vivo. Una grande soddisfazione per il regista Mauro Vanni e i prof. Daniela Labanca, Antonella del Ciotto, Annamaria Mililli, Livia Liberatoscioli, Luigi Impicciatore e la coreografa Serena Genovese che da anni seguono il gruppo teatrale e musicale del Liceo scientifico con entusiasmo e impegno, sostenendo la valenza culturale e letteraria di tale esperienza, unica nel suo genere. Lo stesso spettacolo sarà portato in scena presso il polo museale Santo Spirito alle ore 18.00 il 5 giugno 2018.