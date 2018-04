Non ti conosco più è stato un film del 1936, diretto dal regista Nunzio Malasomma. Dalla stessa opera è stato tratto nel 1980 il film Non ti conosco più amore con Monica Vitti, Johnny Dorelli e Gigi Proietti.





Questa la trama: Luisa è la bisbetica moglie dell'avvocato Paolo Malpieri, un giorno dopo una crisi di nervi non lo riconosce più. Il marito chiede aiuto al professor Spinelli e la moglie riconosce in lui il marito. Arriva una zia di Luisa che non conosce il marito e tenta di accasare la figlia Evelina all'avvocato presentato come amico di famiglia da Luisa. Il mattino seguente il dottore, parlando con la dattilografa, scopre che la crisi è avvenuta quando la moglie ha visto l'avvocato mentre baciava la ragazza. Luisa rivede la scena e, furiosa con il professore, propone a Paolo di fuggire assieme ma, prima, ha un chiarimento con il professore con il quale ha scambiato un bacio forse d'amore.

Nell’edizione “lancianese” dell’opera interpretata da Paola Caporale, Vincenzo Torosantucci, Anna De Sanctis, Luigi Marfisi, Lilia Giangregorio, Giulia Amaro Cieleste Ciarelli e Clara Labrozzi non mancheranno i colpi di scena e le risate per il pubblico, sempre numeroso nel seguire la compagnia che negli anni ha ricevuto tanti premi regionali e nazionali.



Gli Amici della Ribalta, prossimi al trentesimo anno di attività teatrale, curano da 15 anni anche la rassegna del teatro dialettale nazionale che si tiene al Teatro Fenaroli di Lanciano.