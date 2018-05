Un pomeriggio di sport per tifare l’Azzurra Basket. Con lo slogan ‘Insieme per Lanciano’, L’Azzurra basket chiama a raccolta tutta la città per l’appuntamento del 19 maggio 2018, a partire dalle 18:30, presso il Palazzetto dello Sport di Lanciano con l’inizio dei playoff di serie D con gara 1 della semifinale che vede in campo l’Azzurra Basket e la Robur Pescara.



Come sempre, non ci sarà solo la gara: ci saranno spettacoli e premiazioni durante gli intervalli. L’importante è partecipare, come ricorda il coach, Francesco Nervegna: “Invitiamo tutti gli sportivi frentani ad accorrere al palazzetto, sabato, per sostenere i ragazzi che, come sempre, daranno il meglio per regalare soddisfazioni al pubblico presente. Dopo aver concluso la fase regolare al secondo posto, cominciamo la fase più delicata e bella da giocare, ovvero i playoff. Ci prepareremo al meglio per cercare di raggiungere la quarta finale consecutiva anche se sappiamo non sarà facile”.

Ezio Grappasonno, presidente dell’Azzurra, ci tiene a sottolineare: “La squadra è composta interamente da giovani atleti frentani e dei paesi limitrofi. Per me, così come per i nostri atleti e la nostra città, è motivo di orgoglio trovarsi, per il quarto anno consecutivo, a poter giocare i playoff. Grande merito va a tutto lo staff Azzurra che porta avanti, con impegno e passione, un progetto di valore insieme ai tanti atleti, piccoli e grandi, della famiglia.