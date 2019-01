Lanciano (CH), 17 gennaio 2019 – Associazione Italiana Dislessia e Fondazione Italiana Dislessia presentano il 24 gennaio a Lanciano (CH), il progetto nazionale Dyslexia@work, per supportare le persone con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) nell’inserimento lavorativo e nella loro crescita professionale.

L’appuntamento è per giovedì 24 gennaio, dalle ore 18 alle 21, presso l’Istituto Istruzione Superiore "De Titta - Fermi", in viale Guglielmo Marconi 14, a Lanciano. L’incontro informativo verterà sul tema "DSA e lavoro", in particolare, sarà l’occasione per indagare i temi relativi all’evoluzione dei disturbi specifici dell’apprendimento nell’età adulta, i punti di forza e di debolezza e gli ostacoli che può incontrare il lavoratore con DSA nella ricerca di un’occupazione e nel processo di crescita professionale. L’incontro è aperto ad un massimo di 30 persone, soci AID e non, prevalentemente giovani DSA; alcuni posti, inoltre, saranno anche riservati a genitori e rappresentanti del mondo delle aziende, quali addetti alle risorse umane, agenzie di selezione personale, etc.. Dyslexia@work è un progetto che si sviluppa a livello nazionale, articolato in più fasi e che ha coinvolto ad oggi 5 differenti città italiane (Reggio Emilia, Catania, Cosenza, Verona e Chieti), rivolto ai giovani aspiranti lavoratori, fra i 16 e i 30 anni, che hanno concluso o stanno concludendo il percorso di studi (diploma o laurea) o che siano al primo inserimento lavorativo oppure in una fase di formazione, qualificazione e cambiamento professionale. “Dyslexia@work” partirà con una prima fase dedicata ad incontri di informazione, si svilupperà, a seguire, in ulteriori due fasi, che includono un corso di orientamento di 5 ore e 3 colloqui di career counseling. Queste ultime due fasi saranno esclusivamente dedicate a 16 tra i giovani selezionati fra tutti gli iscritti ai 5 incontri informativi di 1° livello. Le date e le sedi del corso di orientamento e dei colloqui di career counseling verranno comunicati in una fase successiva ai soli partecipanti. Per maggiori informazioni e per iscriversi all’evento: https://chieti.aiditalia.org/ AID: Associazione Italiana Dislessia ( http://www.aiditalia.org/it/ )AID - Associazione Italiana Dislessia - nasce con la volontà di fare crescere la consapevolezza e la sensibilità verso il disturbo della dislessia evolutiva, che in Italia si stima riguardi circa 2.000.000 persone. L’Associazione conta oltre 18.000 soci e 98 sezioni attive distribuite su tutto il territorio nazionale. AID lavora per approfondire la conoscenza dei DSA e promuovere la ricerca, accrescere gli strumenti e migliorare le metodologie nella scuola, affrontare e risolvere le problematiche sociali legate ai DSA. L’Associazione è aperta ai genitori e familiari di bambini dislessici, ai dislessici adulti, agli insegnanti e ai tecnici (logopedisti, psicologi, medici). FID: Fondazione Italiana Dislessia ( http://www.fondazionedislessia.org/it/) FID – Fondazione Italiana Dislessia – è un’organizzazione non profit nasce ed opera con la consapevolezza che poter conoscere e coltivare il proprio singolare talento, anche in presenza di difficoltà specifiche come i DSA, siano bisogni primari per lo sviluppo intellettivo e umano di ciascun individuo, un modello in grado di garantire la crescita dell'intera società. FID opera per supportare lo sviluppo della ricerca, validare e premiare nuove metodologie, strumenti, applicazioni e buone pratiche, affinché ogni individuo che si trovi ad affrontare le difficoltà legate ai disturbi specifici dell'apprendimento possa essere adeguatamente supportato, attraverso azioni mirate all'Educazione, Formazione e Solidarietà sociale per l'ampliamento delle conoscenze, metodi innovativi per garantire a tutti il diritto ad un proficuo percorso di studi e favorire l'inserimento nel mondo del lavoro. La Ricerca si svolge in partnership con Dipartimenti di Ricerca degli Atenei Universitari.