La gara, promossa dall’Università del Molise, dalla Fondazione “Lincei per la scuola” e dalla Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana, vede protagonista l’Istituto Comprensivo Umberto Primo, diretto dalla dott.ssa Anna Maria Sirolli e rappresentato, nella competizione, da due gruppi di alunni. Per le III medie della scuola secondaria di primo grado partecipano: Cuomo Chiara, Giallonardo Giorgia, Lombardi Letizia, Martini Lisa, Pellicciaro Benedetta e Salvatore Swami. Per le classi V delle due scuole primarie dell’Istituto si è classificata la squadra formata da: Caravaggio Laura, Costato Letizia, Ferrara Valentina, Flaminio Ludovica, Gallucci Simone, Manzi Matteo e Zulli Emanuele affiancati, nel percorso formativo, da Conicella Miriam, D’Amico Luca e Mastrangelo Benedetta. Semifinale e finale si svolgeranno il 27 e 28 aprile a Riccia (CB), comune organizzatore dell’evento. La competizione linguistica è una splendida avventura che si svolge tra particolarità grammaticali della lingua italiana, tra giochi morfologici e sintattici, tra deduzioni e inferenze lessicali. Le due squadre, “allenate” dalle prof.sse Angela Stampone e Sara Iachini, hanno visto gli alunni partecipare, competere e guadagnare posizioni su posizioni fino ad arrivare in cima. Si partirà venerdì 27 carichi di allegria e speranze oltre che animati dalla convinzione di poter competere alla pari con le altre scuole italiane.