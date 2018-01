Domani ( 22 gennaio Pe), infatti, nell’aula magna della sede c’entra di Via D’ Agnese, Donatella Di Pietrantonio, recente vincitrice del Premio Campiello, incontrerà gli studenti per parlare del suo ultimo, celebratissimo, romanzo: “ L’ARMINUTA”, nell’ambito dell’attività di alternanza scuola- mondo del lavoro , in forza del progetto: coordinato dalla professoressa Luigia Piccaluga, denominato “ La libreria volta pagina”. La scrittrice, nata ad Arsita ( Te), ma residente, da tempo, a Penne(Pe), autrice tra l’altro anche del romanzo :” Mia madre é un fiume”, sarà presentata dagli alunni della 5a Sezione A, a.f.m.che si occuperanno, poi, anche di moderare il dibattito. Si tratta di una delle tante iniziative formative poste in essere dall’istituto Alessandrini, guidato in reggenza dal dirigente scolastico, Roberto Chiavaroli, che si avvia ad un profondo rinnovamento che porterà, a breve, anche ad accentrare nella sede di Via D’Agnese il plesso di Via Verrotti, attualmente destinato agli studenti frequentanti l’Itis, dando vita così ad un unico ambiente didattico-educativo.

Il prestigioso appuntamento della celebre scrittrice vestina nella scuola superiore della terza città più popolata d’Abruzzo offrirà, tra l’ altro, l’opportunità ai ragazzi di parlare della sua nuova sfida di realizzare un film con il suo pluripremiato romanzo , come ha recentemente dichiarato al quotidiano il Centro non più tardi di 2 giorni fa. < "L'Arminuta" della scrittrice abruzzese Donatella Di Pietrantonio> , si legge su Il Centro del 19gennaio scorso, < romanzo vincitore del Premio Campiello 2017, diventerà presto un film con la regia di Giuseppe Bonito. I diritti del libro, pubblicato da Einaudi, sono stati acquisiti dalla Overlook Production di Marco Donati, che ha già prodotto nel 2012 "Pulce non c'è", film opera prima di Giuseppe Bonito, candidato a due Nastri d'Argento. La Di Pietrantonio collaborerà alla sceneggiatura de "L'Arminuta", affidata a Monica Zapelli, vincitrice del David di Donatello e del Nastro d'Argento nel 2001 con "I cento passi" di Marco Tullio Giordana...>.

Insomma, cinema e letteratura domani illumineranno gli occhi e le menti degli studenti di uno dei più importanti istituti secondari di secondo grado dell’area metropolitana, con una storia, come quella de L’ Arminuta , che sembra lontana ere geologiche dalla loro quotidianità, nonostante sia vera è possibile, accaduta appena ieri, dietro queste dolci colline.