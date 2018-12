Due i momenti principali della giornata: la presentazione del libro “Terra di libertà. Storie di uomini e donne nell’Abruzzo della Seconda guerra mondiale”, scritto dalla giornalista Rai Maria Rosaria La Morgia e dallo studioso Mario Setta, e lo spettacolo “Sulla lunga linea di fuoco”, ispirato al testo e portato in scena da Officine Solidali Teatro&Arte con la regia di Federica Vicino. “E’ necessario continuare a raccontare ai giovani le storie di chi ha combattuto per difendere la nostra terra - ha affermato Antonella Allegrino,proprietaria dell’edificio storico e presidente dell’Associazione ‘Domenico Allegrino Onlus’ - Racchiudono i valori della libertà, della democrazia, della giustizia e della pace su cui dovrà essere costruito il loro futuro. Abbiamo avviato questo lavoro di recupero della memoria con una serie di iniziative e attraverso preziose collaborazioni con la scuola, l’amministrazione comunale, storici, scrittori, operatori culturali e semplici cittadini”. Di grande interesse la presentazione del libro di Maria Rosaria La Morgia e Mario Setta, avvenuta nelle cantine del Palazzo, che furono sede, nel ’43, di un campo di internamento fascista.

“Il testo riporta testimonianze di vita di persone che hanno accolto i prigionieri in fuga dai campi di concentramento e che hanno lasciato impronte indelebili sulla terra d’Abruzzo - hanno spiegato gli autori - La libertà era aspirazione e traguardo di ogni protagonista, in un tempo in cui essa era perseguitata, martoriata, assassinata. Sono storie che abbattono anche stereotipi e luoghi comuni come la convinzione che la Resistenza sia stata presente solo nel Centro Nord Italia o che le donne abbiano ricoperto ruoli marginali. La Resistenza è nata in Abruzzo e lo ha ricordato anche il Presidente della Repubblica Mattarella, nella sua visita a Casoli il 25 aprile scorso”. Alla presentazione del libro ha partecipato anche Federica Vicino, che si è ispirata ad alcuni passaggi del libro nello scrivere il testodi “Una lunga linea di fuoco”. “Sono insegnante di storia e ho capito che per farla amare dagli studenti è necessario portare delle testimonianze, mostrare i luoghi, far capire loro che è dentro di noi, dentro la nostra emotività - ha sottolineato - Il libro racconta le storie di persone che emergono nella loro dimensione profondamente umana e che, quindi, possono raggiungere l’animo dei ragazzi. Ho voluto poi approfondire questo segmento storico con la mia compagnia teatrale, che è formata da attori di età compresa tra i 16 e 23 anni. E’ nato così lo spettacolo ‘Una lunga linea di fuoco’, che racconta dell'autunno del 1943 sulla lunga linea del fronte, che i nazisti chiamavano Linea Gustav, e sulla quale fuoco e fiamme si trasformarono in un nuovo orizzonte di speranza, grazie al sacrificio di un pugno di giovani e irriducibili eroi: Trentino La Barba e i Martiri Ottobrini di Lanciano, Domenico Troilo e i giovani partigiani della Brigata Maiella, Oscar Fuà partigiano ebreo”. Lo spettacolo, di grande impatto emotivo sia per l’ottima interpretazione dei giovani attori sia per le performance musicali, è stato rappresentato in mattinata al teatro comunale di Casoli, in due repliche, per alcune classi dell’istituto “Algeri-Marino” e in serata per la cittadinanza. Hanno recitato: Rebecca Di Renzo, Pierluigi Lorusso, Andrea Fuorto, Jamal Mouawad, Lorenzo Valori e Romano Sarra. Musiche eseguite da Francesco Marranzino, testo e regia Federica Vicino. L’intera iniziativa si inserisce all’interno progetto “Territorium artis“.