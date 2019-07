Il personale della Squadra Volante impegnato nell’ordinario servizio di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati interveniva presso la locale via Basento ove rintracciava in strada il pescarese G.P. 33enne pluripregiudicato per reati contro la persona (tra cui atti persecutori/stalking) ed in materia di stupefacenti.