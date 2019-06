Giunti sul posto i poliziotti hanno intercettato, mentre si stava allontanando in strada B.M.A., 29enne cittadino romeno pluripregiudicato per associazione a delinquere e delitti contro il patrimonio. Immediata attività di polizia giudiziaria ha permesso di accertare che il predetto si era recato presso l’appartamento di un vicino, ed aveva iniziato una lite culminata col danneggiamento di porte e mobilio. Ulteriori accertamenti hanno permesso di appurare che il romeno era ristretto presso il proprio domicilio in regime di detenzione domiciliare; è stato pertanto tratto in arresto in flagranza di reato per evasione e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del giudizio direttissimo.