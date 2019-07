Il concerto che avrà inizio alle ore 21.30, è stato inserito dall’Amministrazione Comunale tra gli eventi organizzati per i festeggiamenti della “Madonna del Carmine” ed è rivolto a tutta la cittadinanza che avrà il piacere di assistere gratuitamente all’esibizione della Banda Musicale della Polizia di Stato, per l’occasione composta da n. 70 elementi, connotata da alto profilo artistico e famosa per l’importante opera di divulgazione della musica in Italia e all’estero.