"Si tratta di un evento particolarmente importante per la nostra associazione e per quello che rappresentiamo sul territorio. L’ottava Motoruspata si svolgerà nel suggestivo e incantevole scenario che ci offrono i boschi, i sentieri e le vie brecciate che caratterizzano il nostro territorio. E’ un'iniziativa, giunta alla sua ottava edizione, nata per promuovere l'integrazione delle attività sportive, enogastronomiche e naturalistiche che si misurano sul versante della cura ambientale, della promozione territoriale e di tutte le attività che si occupano constantemente dei prodotti della nostra terra. Tra gli obiettivi primari di tale evento c'è proprio quello di trarre vantaggio dai valori trasmessi dalla natura per lo sviluppo di conoscenze e competenze che consentono, sopratutto ai giovani, di sviluppare un interesse per lo sport e per il territorio che ci circonda. Obiettivo è anche avere un'occasione d'incontro e coesione sociale tra persone differenti per genere, per età e provenienza sociale in un contesto di reale integrazione sportiva che possa coinvolgere tutti in una pluralità di eventi, manifestazioni sportive e di animazione.

Per la nostra natura, per gli interessi che vogliamo difendere e per gli obiettivi che vogliamo conseguire, per quello che le moto da enduro hanno rappresentato durante la tragedia del terremoto di Amatrice, noi consideriamo fondamentale, nel pieno rispetto delle rispettive autonomie, il rapporto con le associazioni e le amministrazioni del territorio."

A.S.D. ENDURISTI SOCIAL CLUB

TORNIMPARTE LUCOLI