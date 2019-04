In previsione dell'aumento dei viaggiatori nel periodo delle festività pasquali e dei ponti di primavera, anche il Compartimento di Polizia Ferroviaria di Ancona, come ogni altro Ufficio della Specialità, sarà presente ogni giorno nelle stazioni presidiate con un rafforzamento di tutti i servizi ed un incremento delle pattuglie in stazione e a bordo dei treni che viaggiano nelle regioni Marche, Umbria ed Abruzzo.





Verranno inoltre predisposti servizi straordinari,ancheconpersonale delle squadre dipoliziagiudiziariapermiratiservizi di prevenzione direati.

Infine, poiché il “cuore” delle attività svolte riguarda la sicurezza del trasporto ferroviario, il Compartimento di Ancona si manterrà in stretto contatto anche con il Servizio di Polizia Ferroviaria, che ormai da tempo fa partedelCentroCoordinamentoNazionale Viabilità ("Viabilità ltalia"),perilmonitoraggiointemporealee lagestionedieventualicriticitàchedovesseroriguardare lacircolazione stradaleeferroviaria.

Perunviaggiosicuro,atutticolorocheutilizzerannoiltreno perilorospostamenti è necessario raccomandare che:

deve essere prestata attenzione al propriobagaglio,soprattuttodurantelefermatedel convoglio;

si deveevitaredilasciareincustoditiiproprioggettidivalorea bordotreno;

non ci si deveesporrealrischiodifurtioborseggi,ponendoattenzioneallepersonecheconstratagemmi cercanodiavvicinare i viaggiatori (ad esempiodavantialleemettitrici automatiche è benepreparare il denaro per l'acquisto lontano da occhi indiscreti ed evitareleoffertediausiliodapartedipersonechepotrebberoesseremalintenzionati);

non si deve affidare ilproprio bagaglioaifacchiniabusivi.

Inoltre alcuniconsigliperlapropria sicurezza ed incolumità:attenzionedurantelapermanenzasuimarciapiediadiacenti aibinari,nonoltrepassare lalineagialla;non attraversarei binari maservirsisempredei sottopassaggi; nontentaredisalireescenderequandoiltreno è inmovimento.











In questegiornatedifesta ildispositivo di sicurezza è potenziatoinrelazionealmaggiorafflusso per lepartenzepasquali; lepattugliein stazioneelungolelineeferroviarie saranno supportate dai nuovi dispositivitecnologici:smartphonediultimagenerazionechepossiedonoundispositivoperlaletturaotticadeidocumentielettronicielaverificaimmediatadelleinformazioniin bancadati,consentendo l’immediatezzadelleinformazioni,autonomiadellaPattuglia ed inviandointemporealenelsistemadiSalaOperatival'identificazione. (Nel2018 ciò ha consentito unaumentodeicontrollieffettuaticonlosmartphonedel186%edun incrementodellepersoneidentificatedi circail21%).

E’ utile poi ricordare che inquestegiornate ireati più ricorrentisono i furtieletruffe.E' quindibuonanormaprestare maggioreattenzioneetenereamentechei"professionistidelfurto"tendonoasfruttaremomentididistrazione(durante laconsultazionedeitabelloniorariol'utilizzodellemacchinetteself-serviceades.)ovverosituazionidiassembramentodipersone o di accumulo dioggetti(cartonioabiti)peroccultareimovimentidellepropriemani.

Tutto ciò che accade nelle più importanti stazioni è visualizzato dalle Sale Operative Compartimentali, attive h. 24, che dispongono di un videowall in cui vengono visualizzate le immagini delle telecamere presenti in stazione – che vengono anche registrate. Gli apparecchi in dotazione alle pattuglie trasmettono le immagini ed i dati in tempo reale alla sala Operativa che ha la possibilità di coordinare efficacemente gli interventi sul territorio, disponendo peraltro di sistemi di geolocalizzazione delle pattuglie.