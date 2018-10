Infatti Sia il Comune che l’Ater dopo aver effettuato un sopralluogo in data 1 agosto u.s., affermavano quanto riportato dal giornale (Il Centro 2 agosto 2018) che «La palazzina Ater in via Ianico 124 è sicura» ed il neo commissario dell’Ente Gianni Forchetti, nel far presente che “i tecnici hanno accertato che non ci sono problemi strutturali e di sicurezza dell’edificio e crepe, fogna e dissesto della pavimentazione sono dovuti ad anni e anni di incuria e abbandono”, si impegnava a realizzare entro settembre un piano di manutenzione per risolvere gli inconvenienti più evidenti





A tutt’oggi nessun lavoro è stato eseguito e gli abitanti delle palazzine sono più che preoccupati, anche in vista della stagione autunno-invernale alle porte.



Ma, oltre a lamentare la mancata realizzazione dei lavori, Fioriti denuncia il fatto che , alla data del 16 luglio scorso, aveva richiesto ufficialmente:



alla società Ater, responsabile delle strutture

di verificare la situazione delle case in oggetto e predisporre tutti gli adempimenti per porle in assoluta sicurezza, tenendo conto che, oltre alle crepe, al dissesto della pavimentazione, allo scoppio di mattonelle etc. etc., i locali al piano terra, non di rado, si allagano per non parlare delle fognature esistenti che andrebbero sicuramente risistemate, eliminando i tubi a cielo aperto.

Di conoscere le operazioni di manutenzione effettuate sul complesso e sui singoli appartamenti da almeno 10 anni a questa parte;

L’elenco aggiornato degli aventi diritto agli alloggi in questione, ove possibile e nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy;



Al Comune di Atessa

Gli atti relativi all’ acquisizione del terreno ove è ubicato il complesso delle case in questione; La classificazione dell’area in questione ed eventuali indici di pericoli di frane; Gli atti relativi alla edificazione degli alloggi; Eventuali documenti di passaggio di consegne all’Ater competente; Gli atti relativi al costo della realizzazione del complesso e quelli sulla scelta del sito.



Alla data odierna nessuna risposta e soprattutto nessun atto di quanto richiesto è mai pervenuto alla pec segnalata.

Pertanto ha reiterato la richiesta formale di visione degli atti, ai sensi e per effetto della L. 241/90, con riserva di ulteriori azioni legali nei confronti della società che gestisce le case popolari, che si renderanno necessari qualora dovessero sussistere la situazione attuale .