I due minori sono stati denunciati alla Procura delle repubblica dell'Aquila. "Il nostro obiettivo è quello di far capire, soprattutto ai giovani, che commettere determinati reati non significa passare impuniti - dice il comandante Menna - perchè punire proprio questi piccoli reati minori significa evitare che quegli stessi individui ne commettano altri di più elevata gravità e che cresca in loro il desiderio di delinquere perchè riescono a farla franca - continua il comandante - ciò non può e non deve accadere ed è per questo che da parte nostra è massimo l'impegno affinchè si sfaldino queste gang di giovanissimi, che agiscono in modo seriale e organizzato, convinti di sfuggire alla legge ed alle forze dell'ordine. In queste baby gang ognuno ha un suo ruolo - continua Menna - uno fa da palo, l'altro si frappone tra la telecamera e il distributore per non farsi immortalare dalle immagini a circuito chiuso delle tabaccherie e un altro rompe tutto e preleva il denaro, poi la fuga." Si tratta di una cellula di quattro, cinque ragazzi, che dal 10 marzo al 10 aprile hanno commesso una decina di colpi a Fossacesia. Due sono stati identificati e denunciati, ma continua l'indagine della Polizia stradale di Lanciano per risalire gli altri componenti della banda.