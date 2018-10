"Per quale ragione il sindaco di Lanciano Mario Pupillo, nonché presidente della Provincia, non si è impegnato con la Regione per far inserire tra le strade retrocesse all'Anas la Lanciano-Fossacesia e la Lanciano-San Vito in direzione del casello della A14, che rappresentano arterie strategiche per l'accesso alla nostra città e che con questa operazione avrebbero potuto finalmente vedere eseguiti i necessari interventi di manutenzione?". Lo chiede la capogruppo di Libertà in Azione in consiglio comunale, Tonia Paolucci, che polemizza con il primo cittadino sulla situazione delle due principali vie di comunicazione tra il capoluogo frentano e il litorale.