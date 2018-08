"Il Primario di anestesia/rianimazione è il primo in ordine di tempo che prende servizio, entro Settembre ci sarà quello di Pediatria e seguiranno poi quelli di Ortopedia, Medicina e Neurologia. - Si legge nella nota di Marongiu - . Dopo i recenti investimenti strutturali che hanno consegnato nuovi spazi in Pronto Soccorso ed il nuovo reparto di Chirurgia e con i lavori in corso in Psichiatria, prosegue anche l’impegno a migliorare ed a potenziare le risorse umane per il Renzetti. Ad Agosto, infatti - continua l presidente del consiglio comunale di Lanciano - hanno preso servizio un nuovo Chirurgo a tempo indeterminato e due nuovi medici in Medicina a tempo determinato. Ci sono tanti problemi, specie sulle liste di attesa ed ancora gravi carenze infrastrutturali, ma è innegabile che in questi anni siano arrivate anche tante risposte positive e soluzioni. Potenziamento infrastrutturale del “vecchio” Renzetti, impegno forte con i nuovi piani assunzionali Asl per medici e primari, potenziamento della rete emergenza/urgenza con la ceonda ambulanza 118, Nuovo Ospedale: sono le questioni che ci stanno vedendo protagonisti di un grande sforzo per dare nuova dignità al Renzetti, dopo il declassamento ed i tagli vissuti e subiti con la cancellazione della Asl di Lanciano/Vasto e la fusione con quella di Chieti sotto il governo Chiodi. Ringrazio per l’attenzione forte - conclude Marongiu - l’Assessore Silvio Paolucci e la dirigenza Asl con la quale siamo impegnati senza soluzione di continuità, con il Sindaco Pupillo, per garantire risposte a tutto il territorio."