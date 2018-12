"Dopo aver ascoltato e discusso le gravi problematiche che afferiscono la città di Lanciano, nonché, ex multiis, quelle relative ad una opposizione inesistente, è stato costituito il movimento denominato " INSIEME". - Lo si annuncia in una nota -

In tale consesso, si è proceduto anche a nominare un direttivo e, all’unanimità, è stata rieletta quale coordinatrice la Dott.ssa Luciana Di Castelnuovo.

Detta coalizione, di centro-destra, alla quale hanno aderito, sia il “vecchio” direttivo di Forza Italia lanciano, sia imprenditori, professionisti, artigiani e lavoratori autonomi e dipendenti, ha lo scopo di ascoltare e cercare in ogni modo possibile di risolvere fattivamente lo stato di vero e proprio “prolasso” della nostra città.

Verrà, a breve, istituita una sede della coalizione, una pagina face-book e indicato un indirizzo di posta elettronica a disposizione di tutti coloro che intendono far sentire la propria voce e prestare il proprio impegno nell’interesse di Lanciano e dell’Abruzzo."