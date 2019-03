Lanciano: città invasa dai colori rossoneri in occasione dei 100 anni della fondazione del primo club legalmente costituito che ha praticato calcio a Lanciano, il Circolo sportivo Virtus, nato il 7 marzo di 99 anni fa. Ieri il primo atto della serie di eventi che il Lanciano Calcio 1920 celebrerà nel corso del 2019 e che condurranno al traguardo delle 100 candeline. A fare da apripista è stata la sfilata lungo il corso “presentoso” dei ragazzi del settore giovanile, della Scuola calcio e della squadra “Lanciano Special”che partecipa al campionato di IV categoria FIGC. Il colorato corteo ha raggiunto piazza Plebiscito per poi recarsi al teatro Fedele Fenaroli. Qui si è entrati nel vivo della celebrazione della ricorrenza con i saluti istituzionali del sindaco Mario Pupillo, dell’assessore allo sport Davide Caporale e del presidente del consiglio comunale Leo Marongiu. Si sono susseguiti poi i racconti, le testimonianze sulla storia del calcio lancianese, e non sono mancati i momenti di emozione. Come la proiezione di un filmato dell’allora presidente Ezio Angelucci, era il 12 maggio del 2001 e il Lanciano conquistò a Castelnuovo Garfagnana l’approdo nell’allora serie C1.A fare gli onori di casa per il Lanciano calcio 1920, primo in classifica nel campionato di Promozione , sono stati il presidente Fabio De Vincentiis, i dirigenti Fabio Lombardi e Giancarlo Micolucci, il responsabile del settore giovanile Andrea D’Orsogna Bucci. Nella sala del teatro, gremita di gente, le vecchie glorie del calcio frentano che hanno ricevuto il gagliardetto della squadra. Non potevano mancare l’attuale allenatore, Alessandro Del Grosso, e Francesco Di Gennaro, capitano della squadra. Dopo la premiazione dei ragazzi del Lanciano Special, per loro maglietta e pallone autografato, c’è stata la presentazione della maglia del centenario, che i frentani indosseranno nella prossima stagione calcistica, presentata inoltre la seconda maglia ufficiale di campionato.