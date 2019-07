Il programma prevede l'appuntamento alle 19.30 nel foyer “Alfredo Cohen” del Teatro Fenaroli con l'aperitivo letterario dedicato al poeta Publio Ovidio Nasone, nato a Sulmona nel 43 a.C. e autore di numerose opere dedicate all'amore, come ad esempio Amores e Ars Amatoria. La degustazione di vini sarà come sempre a cura della cantina Eredi Legonziano di Lanciano. Alle 21 cena sotto le stelle nei ristoranti del centro storico con i menù speciali immaginati e realizzati per l'occasione e disponibili per la consultazione su www.tasteoflanciano.com. Alle 21.30 visita guidata alla Cattedrale Madonna del Ponte di Lanciano, a cura di Domenico Maria Del Bello, nell’ambito di “Chiese Aperte”, il progetto di accoglienza turistica promosso dall’Associazione “La Santa Casa” di Lanciano. Alle 22.30 concerto in piazza Plebiscito di Sherrita Duran “Sings the diva's”, accompagnata da Mike Applebaum alla tromba e flicorno, Gianluca Esposito al sax alto e soprano, Nicola Oliva alle chitarre, Walter Gaeta al pianoforte e tastiere, Nicola Di Camillo al basso e Dante Melena alla batteria. Sherrita Duran, californiana di nascita si è esibita con successo in molti teatri USA tra cui il ”Di Capo Opera Theater” di New York, il “Los Angeles Opera” e il celeberrimo teatro “Broadway” di New York. Il critico musicale Mario Luzzatto Fegiz l'ha definita un “soprano acrobatico, una forza della natura, capace di unire il bel canto alla black music”. Sherrita Sings The Diva’s è un emozionante viaggio musicale tra le canzoni più belle e conosciute di alcune grandi voci femminili della black music americana: Whitney Houston, Aretha Franklin, Gloria Gaynor, Tina Turner ed altre. Il terzo appuntamento della prima edizione Wordl Music Festival – Musica in Movimento sarà impreziosito dalla presenza sul palco insieme a Sherrita Duran di un sestetto di musicisti che hanno curato gli arrangiamenti musicali dei brani.Tutti gli eventi culturali e musicali sono gratuiti.

“Con il concerto di Sherrita Duran la nostra città vivrà un altro imperdibile appuntamento con la musica internazionale di qualità, un evento che farà divertire e ballare tutti in piazza Plebiscito. Con lei sul palco validissimi musicisti locali che portano il nome di Lanciano in tutto il mondo, un motivo di orgoglio in più per tutti. Questo festival piace perché è capace di unire la musica internazionale alla nostra cultura, che viene celebrata in apertura dei giovedì con gli aperitivi letterari dei grandi autori abruzzesi e attraverso i menù speciali dei ristoranti del centro storico”, dichiara l'Assessore alla Cultura Marusca Miscia.