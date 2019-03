Lunedì 11 marzo, ore 11 Polo Museale – Lanciano

La passione per lo sport può essere talmente ‘sentita’ da trasformare una professione – quella di atleta – in un nuovo lavoro, quello di dirigente sportiva, telecronista e commentatrice?

Nell’ambito delle manifestazioni per il 50° del Liceo Scientifico G. Galilei di Lanciano lunedì 11 marzo alle 11 presso il Polo Museale di Lanciano, gli studenti del Liceo sportivo incontreranno Consuelo Mangifesta, ortonese, già atleta dei più importanti club italiani ed europei, nonché della nazionale di volley femminile.

La sua carriera comincia nella stagione 1984-85 nel Volleyball Club Genova, in Serie A2, per debuttare poi nel primo campionato di Serie A1 nella stagione 1986-87. Un Palmarès di grande prestigio, con la vittoria in 4 campionati italiani e uno spagnolo, 4 Coppe Italia, una Coppa Regina e una Supercoppa italiana e, infine, 3 Coppe dei Campioni europee.

Terminata la carriera di atleta, Consuelo Mangifesta ha ricoperto incarichi dirigenziali in diverse squadre - come l'Asystel Novara e la Roma Pallavolo - e si è dedicata all'attività di commentatrice tecnica nelle telecronache degli incontri di campionato e della Nazionale italiana per conto della RAI. Attualmente ricopre il ruolo di responsabile relazioni esterne, eventi e comunicazione della Lega Pallavolo Serie A femminile.

L’atleta, dunque, racconterà la sua esperienza sportiva e come questa sia cambiata fino ad arrivare all’attuale incarico presso la Lega femminile di pallavolo.

“L’appuntamento con Consuelo Mangifesta – commenta il Dirigente Eliana De Berardinis – arricchisce ulteriormente il cartellone di manifestazioni che il Liceo Scientifico sta organizzando per il suo Cinquantesimo anniversario. E’ un incontro che ci inorgoglisce particolarmente, perché quella di Consuelo Mangifesta è una testimonianza prestigiosa, da cui i nostri ragazzi potranno trarre moltissimi insegnamenti”.

Venerdì 8 marzo ci sarà un altro appuntamento, sempre nell’ambito delle Celebrazioni per il 50esimo anniversario, con “Il Liceo Scientifico alle Conversazioni del Venerdì”. Alle 17.30 presso la Casa di Conversazione in piazza Plebiscito, si parlerà di “Il cinema nella didattica della Storia... e non solo” con il Prof. Roberto Leombroni (dottore di ricerca in Scienze della formazione presso l'Università D'Annunzio di Chieti-Pescara e docente di Filosofia presso il Liceo Scientifico Masci di Chieti).