Sarà Lanciano la capitale d'Abruzzo della danza sportiva. Sabato 11 e domenica 12 maggio appuntamento con nel Palazzetto dello Sport di via Guido Rosato, dove saranno ospitate le finali regionali di danza sportiva organizzati dal Comitato regionale della FIDS Abruzzo (Federazione Italiana Danza Sportiva). L'evento, patrocinato dal Comune di Lanciano, inizierà alle ore 14 di sabato e si concluderà domenica nel tardo pomeriggio. Saranno presenti nella città frentana oltre 1500 danzatori provenienti da tutta la regione per contendersi i titoli in palio. Il Comitato regionale abruzzese desidera ringraziare l'Amministrazione comunale di Lanciano nella persona del Sindaco Mario Pupillo e dell'Assessore allo Sport Davide Caporale per la preziosa collaborazione, avvenuta grazie alla proficua collaborazione del Consigliere federale FIDS Abruzzo Nicola Alessandrini. Sarà presente all'evento sportivo il Consigliere Nazionale FIDS Fernando Tiberio.