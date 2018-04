L’Associazione Italiana Donatori Organi (AIDO) gruppo comunale “G.Ciampini” di Lanciano in collarazione con l’Associazione Regionale Antifumo Basilico Alessandrini (ARABA) organizza “Insieme per donare” martedì 24 aprile alle ore 20,30 nel Teatro Studio, in via Abbazia, a Treglio.

L’evento è stato ideato e realizzato da Antonio Di Nunzio e Ilaria Marfisi, amministratore e segretaria dell’associazione in piena collaborazione con il Presidente Nicola Alessandrini e i quattro volontari di Servizio Civile Nazionale. La serata si articolerà tra musica, csabaret e solidarietà sarò un ottima occasione per l’Aido Lanciano di fare informazione sulla tematica della donazione di organi, tessuti e cellule e per l’Associazione Regionale Antifumo Basilico Alessandrini (ARABA) per sensibilizzare la popolazione sui danni da tabagismo. Allieteranno la serata, Maurizio Di Marco che con la sua satira si alternerà con la musica di Stefano Barbati. L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza, desiderando di far crescere il radicamento sul territorio dell’associazione. Il costo della serata sarà di 10€, di cui una parte servirà per sostenere la vita del Gruppo Comunale “G.Ciampini” di Lanciano. I posti sono limitati, è gradita la prenotazione.

Per maggiori informazioni potete consultare la nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/aidolanciano/ o la pagina dell’evento Insieme per donare https://www.facebook.com/events/324607624729857/

Associazione Italiana Donatori Organi Gruppo Comunale “G.Ciampini” di Lanciano

Sede: Via del Mare 1, presso l’Ospedale civico “Renzetti” Lanciano

Telefono e cellulare: 0872-706239 – 347-2375405

Email: lanciano@aido.it