I familiari del caduto, ricevuti dal Comandante della Legione Abruzzo e Molise, Generale di Brigata Carlo Cerrina, hanno preso parte alla cerimonia unitamente all’Ispettore Regionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri, alle Autorità civili e militari, agli Ufficiali Comandanti dei Reparti Territoriali, Forestali e Specializzati, ad una rappresentanza dei Comandanti di Stazione e dei militari della Sede e di quelli in servizio presso i diversi reparti dislocati nelle due regioni, nonché ai colleghi in congedo dell’ Associazione Nazionale Carabinieri.

Il Generale Cerrina ha voluto ricordare il Carabiniere Giovanni Natale, apponendo all’ingresso della Biblioteca Legionale una targa in Sua memoria che è stata scoperta dai familiari della vittima e successivamente benedetta dal Cappellano Militare Don Claudio RECCHIUTI, ripercorrendo brevemente l’episodio bellico che vide il militare dell’Arma cadere, unitamente alla Guardia Forestale Pasqualino VITOCCO, sotto il fuoco di un reparto tedesco impegnato nella cosiddetta “operazione Quercia”.